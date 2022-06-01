Подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана на госгранице с Арменией - минобороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Подразделения армянских вооруженных сил с позиций, находящихся в направлении населенных пунктов Мюсюрскенд Товузгалинского и Ашагы Шорджа Басаркечярского районов, с вечерних часов 31 мая до ночных часов 1 июня подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Агдам Товузского и Зейлик Кяльбаджарского районов, передает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)