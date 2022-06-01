Арестованы двое должностных лиц минэкономики Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана расследуется уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса на основании материалов о незаконных действиях должностных лиц Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и министерства экономики Азербайджана.

Следствием были выявлены основания для подозрения в том, что Хашимов Мирджавад Фарман оглу, работавший начальником отдела в Главном территориальном налоговом управлении №6, войдя в предварительный сговор с работавшим там же старшим государственным налоговым инспектором Кязымовым Закиром Махмуд оглу, в 2020-2021 годах дважды получил от гражданина взятку на общую сумму 20 тысяч манатов за непроведение оперативных мер налогового контроля в связи с выявленными нарушениями в деятельности налогоплательщика.

В связи с незаконными действиями Мирджавад Хашимов и Закир Кязымов привлечены в качестве обвиняемых по статьям Уголовного кодекса 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), в их отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех подозреваемых по данному делу лиц.

(Перевод: Фидан Мустафаева)