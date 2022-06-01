В Баку стартовали соревнования I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В среду, первого июня, в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе состоялось церемония открытия I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике, сообщает Trend.

На мероприятии присутствовали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, замминистра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, представители Федерации гимнастики Азербайджана.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Далее были представлены показательные выступления юных гимнасток. Спортсменки продемонстрировали интересные гимнастические номера под зажигательную музыку.

Затем стартовали соревнования I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 248 гимнасток, из них - 202 спортсменки, представляющие столичные спортивные клубы, и 46 юных гимнасток из регионов страны.

Среди участников Первенства 11 команд в групповых упражнениях, представляющих бакинские клубы, и четыре команды из регионов. Участники соревнований выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

В ходе двухдневных соревнований, которые пройдут первого-второго июня, юные грации соревнуются в многоборье как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.

(Фото: Заур Мустафаев)