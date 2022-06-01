Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике проходит очень интересно – юная спортсменка

БАКУ /Trend/ - I Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике проходит очень интересно.

Об этом в среду сказала Trend участница соревнований, воспитанница Загатальского филиала клуба "Оджаг Спорт" Фируза Мамедова.

"На занятия по художественной гимнастике меня привели родители, и у меня появились огромный интерес и любовь к этому виду спорта. Несмотря на порой сложные тренировки, я очень люблю художественную гимнастику. Первенство проходит очень интересно, много гимнасток, я рада принимать участие в соревновании", - сказала она.

Юная гимнастка призналась, что в спорте старается равняться на членов сборной Азербайджана по художественной гимнастике Зохру Агамирову, Арзу Джалилову, Нармин Байрамову.

"Также с большим удовольствием смотрю международные соревнования по художественной гимнастике, проводимые в Баку. В этих соревнованиях участвуют известные спортсменки из разных стран, и наблюдать, как они выполняют сложные элементы упражнений, очень интересно", - добавила она.

Отметим, что первого-второго июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 248 гимнасток, из них - 202 спортсменки, представляющие столичные спортивные клубы, и 46 юных гимнасток из регионов страны.

Среди участников Первенства 11 команд в групповых упражнениях, представляющих бакинские клубы, и четыре команды из регионов. Участники соревнований выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

В ходе двухдневных соревнований юные грации соревнуются в многоборье как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.