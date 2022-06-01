В Азербайджане обнародовано число задержанных за нарушение госграницы за последний месяц

БАКУ /Trend/ - В течение месяца за нарушение государственной границы Азербайджана был задержан 41 человек, из которых 27 граждан Азербайджана, 2 - Ирана, 2 - Украины, 1 - Индии, 1 - Узбекистана, 2 - Таджикистана, 2 - Марокко, 2 - Пакистана, 1 - Кот-д'Ивуара, 1 - Литвы.

Как сообщили Trend в среду Госпогранслужбе Азербайджана, в рамках мероприятий по борьбе с незаконной миграцией в 23 случаях были задержаны 25 человек при попытке пересечь государственную границу с поддельными паспортами и другими документами стран-членов Европейского союза.

В 85 случаях за нарушение правил пограничного режима были задержаны 123 человека.

В результате мер по борьбе с преступностью задержаны и переданы соответствующим органам 230 человек, находящихся в розыске, предотвращен выезд 357 человек, которым запрещен выезд из страны, и въезд 27 человек, которым запрещен въезд в страну.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств было обнаружено и изъято 316 килограммов 240 граммов наркотических средств и 8 010 таблеток психотропных препаратов. В одном случае контрабандисты применили огнестрельное оружие против пограничного наряда.

В результате мер в рамках борьбы с контрабандой была задержана контрабанда на общую сумму около 15 миллионов 842 тысяч 429 манатов, говорится в сообщении ГПС.

(Перевод: Нубар Кулузаде)