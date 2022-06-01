БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 720 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 388, вторую - 344, три и более - 1 788, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 200 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 726 166. Первую дозу вакцины получили 5 348 193, вторую - 4 849 219, три и более - 3 282 722, бустерную дозу после положительного результата теста - 246 032 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)