В Азербайджане объявлены результаты экзаменов, проведенных 15 мая

БАКУ /Trend/ - Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджана объявлены результаты очередных экзаменов, проведенных 15 мая этого года.

Как сообщает Trend в cреду со ссылкой на ГЭЦ, результаты экзаменов можно узнать, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Так, объявлены результаты следующих экзаменов:

- вступительный экзамен в колледж на базе 9-летнего образования для выпускников прошлых лет;

- дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих принять участие в конкурсе на языке, отличном от иностранного языка на выпускном экзамене;

- дополнительный языковой экзамен для выпускников текущего года, желающих сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, на котором они сдали выпускной экзамен;

- выпускной экзамен для учащихся IX класса, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах, проведенных в апреле-мае, и обратились в ГЭЦ;

- выпускной экзамен для лиц, желающих принять участие в итоговой аттестации по IX классу в порядке экстерната;

- выпускной экзамен для выпускников IX классов предыдущих лет, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах и в связи с этим обратились в Центр.

Абитуриенты, относящиеся к 1-3-й категориям, могут ознакомиться с результатами экзамена по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2022/nettex/?frm=egov.

Учащиеся, относящиеся к 4-6-й категории, могут ознакомиться с результатами экзамена по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2022/netorta/.

Из 14 121 человека, который должен был принять участие в экзамене, 1 241 на него не явился. 7 человек были отстранены от участия в экзамене за нарушение правил, их результаты были аннулированы.

Желающие подать заявление в апелляционную комиссию в связи с результатами экзамена могут зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет доступна на сайте ГЭЦ с 5 по 7 июня. Не прошедшие регистрацию в течение этого периода не смогут подать апелляцию позже. На обсуждение апелляционного заявления отводится не более 15 минут.

(Перевод: Нубар Кулузаде)