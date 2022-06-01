Мечтаю добиться больших высот в спорте – участница Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Мечтаю добиться больших высот в спорте, представлять Азербайджан на международных соревнованиях, завоевывать медали.

Об этом в среду сказала Trend участница I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Хадиджа Мукимова.

"Гимнастикой занимаюсь уже на протяжении восьми лет, а начала тренироваться с двухлетнего возраста. Очень хочу в будущем добиться больших высот, сделать успешную спортивную карьеру. Буду много и упорно тренироваться для этого", - отметила десятилетняя спортсменка.

По словам юной грации, программу на сегодняшних соревнованиях она выполнила хорошо и получила похвалу от своего тренера.

"Перед выступлением ощущала волнение, но когда вышла на ковер и начала звучать музыка, то все переживания ушли. Сегодня я представила упражнения с мячом и булавами. Но лучше всего у меня получается программа с обручем, с этим предметом мне удается выполнить композицию чисто, не допуская помарок", - добавила она.

Отметим, что первого-второго июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 248 гимнасток, из них - 202 спортсменки, представляющие столичные спортивные клубы, и 46 юных гимнасток из регионов страны.

Среди участников Первенства 11 команд в групповых упражнениях, представляющих бакинские клубы, и четыре команды из регионов. Участники соревнований выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

В ходе двухдневных соревнований юные грации соревнуются в многоборье как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.