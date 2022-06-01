В парке Центра Гейдара Алиева прошел потрясающий Детский фестиваль – игры, шоу, турниры, высокие технологии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева прошел потрясающий Детский фестиваль, организованный Центром Гейдара Алиева при поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерства образования, исполнительной власти Наримановского района и Общественного объединения "Региональное развитие", сообщает Trend Life.

Фестиваль, посвященный Международному дню защиты детей, стал ярким событием культурной жизни Баку. День защиты детей - это еще и повод отвлечься от будней и работы и больше времени провести с семьей, порадовать детей сюрпризами, благо для этого в парке Центра Гейдара Алиева были созданы все условия, представлено столько развлекательных и просветительских программ, что и не перечесть! Фестиваль был призван также привлечь внимание общества к вопросам обеспечения счастливого и здорового детства, образования детей, их формирования как достойных граждан страны.

Пенсионеры Валид и Лейла Салмановы из Гянджи пришли на праздник с тремя внуками - мальчиком и двумя девочками, которые резвились на детской площадке, принимали участие в эстафетах, как и другие дети.

"Мы приехали из Гянджи к сыну в гости, и когда узнали о проведении такого фестиваля, решили привести малышей на праздник, так как родители работают в этот день. Это действительно прекрасный фестиваль, где можно и пожилым людям посмотреть выступления детских коллективов и различные программы. Малыши чувствуют себя здесь очень хорошо. Надо проводить такие праздники и в других городах и регионах страны", - сказали они.

Территория парка была разделена по тематике и видам развлечений. Для любителей спорта были организованы мини-турниры, соревнования, интерактивные игры, предоставлена возможность принять участие в шахматных соревнованиях, встретиться с олимпийскими чемпионами. Каждый ребенок мог выбрать развлечения по своим интересам, эффективно провести досуг, продемонстрировать свой талант. Со сцены играла зажигательная музыка, один за другим выступали юные таланты, различные танцевальные и вокальные коллективы,

10-летний танцор Али Исмайлов сказал, что фестиваль - это не только праздник, но и возможность представить широкой публике и своим сверстникам свое любимое занятие.

"Я на протяжении трех лет занимаюсь азербайджанскими танцами, которые мне очень нравятся, заряжают энергией. В будущем хочу стать именитым танцором и прославить нашу страну во всем мире", - сказал он.

На площадке, отведенной для Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси, детям были представлены интересные факты о космосе, планетах. Дети, проявляющие интерес к высоким технологиям, могли познакомиться с процессом создания дронов на интерактивных занятиях. На археологической площадке интересующиеся этой сферой получили возможность, проведя "раскопки", обнаружить различные макеты археологических находок. Также дети смогли посетить здесь мини-ферму.

13-летняя Айсель Аббасова сказала, что такие интересные мероприятия помогают оторваться от социальных сетей и вживую пообщаться с ровесниками.

"Здесь все так классно! Очень интересные программы, особенно, в технической сфере", - сказала она.

В рамках фестиваля Автомобильная федерация Азербайджана организовала для детей тренинги по правилам дорожного движения. Арт-зона, уголок книголюбов, танцы, соревнования на катерах, концертные программы и другие развлечения, и конечно же, конкурсы с различными подарками придали атмосфере фестиваля особую энергетику.

Практикующий психолог и гештальт-терапевт Любовь Гуторова-Пойраз пришла на фестиваль со своей 11-летней дочерью и отметила, что такие праздники дают отличную мотивацию для подрастающего поколения.

"Любой семье очень важно, как растут и воспитываются дети, что их окружает, и как это влияет на развитие и дальнейшие шаги в жизни. Признаться честно, сегодня я прослезилась, увидев такое огромное количество детей и их счастливые лица. Как хорошо, что в нашей многонациональной и толерантной стране есть такие возможности для детей, их образования, досуга и воплощения идей. Мы живем в прекрасной стране, всем благ и процветания!" - сказала она.

В мероприятиях фестиваля активно участвовали и воспитанники детских домов и учащиеся школ-интернатов, специально для которых в этот день были также открыты праздничные столы и преподнесены подарки.

В связи с этим особую признательность Фонду Гейдара Алиева выразил старший преподаватель школы-интерната №2 для детей с ограниченными возможностями здоровья Халиг Исмайлов.

"Радость таких детей превыше всех богатств на земле. Наши воспитанники постоянно принимают участие в мероприятиях, организуемых Фондом Гейдара Алиева, которые всегда проходят на высоком уровне, дарят необычайно добрые эмоции, переполняют души светом таких особенных детей, забота и внимание к которым являются важными для всего общества", - сказал он.

Парк Центра Гейдара Алиева становится развлекательной и творческой площадкой для детей и дарит незабываемые праздничные впечатления. И это уже стало доброй традицией, которой все ждут с нетерпением. До новых встреч!