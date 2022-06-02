Определились победители I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - По итогам второй половины первого соревновательного дня I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике определились победители и призёры среди спортсменок 2012, 2011, 2010, 2007-2009 годов рождения, выступающий индивидуально, а также среди гимнасток 2012-2014 годов рождения, выступающих в составе команд в групповых упражнениях, сообщает Trend.

В индивидуальном многоборье среди гимнасток 2012 года рождения, представляющих бакинские клубы и выступивших в группе С, первое место заняла Фарах Ахмедзаде (клуб "Оджаг Спорт"), на второй позиции – Нурай Мурадлы (Центр "Зиря"), на третьем месте – Мехин Гусейнова (клуб "Оджаг Спорт") и Айла Ниджати (Бакинская школа гимнастики).

В индивидуальном многоборье среди гимнасток 2012 года рождения, представляющих региональные клубы и выступивших в группе С, "золото" завоевала Севги Мусаева (Загатала), серебряная медаль у Хабибы Самедовой (Загатала), "бронзу" завоевала Селена Абдуррахманова (комплекс Талачай (Загатала)). В группе B лучший результат показала Фируза Мамедова (Загатала), вторую позицию заняла Инджи Халийли (Кюрдамир), на третьем месте – Улькер Гулиева (Масаллы).

В индивидуальном многоборье среди гимнасток 2011 года рождения, представляющих бакинские клубы и выступивших в группе A, первое место заняла Елизавета Ефремова (Бакинская школа гимнастики), на втором месте – Азада Атакишиева (клуб "Оджаг Спорт"), на третьем месте Хадиджа Мукимова (клуб "Оджаг Спорт").

В индивидуальном многоборье среди гимнасток 2011 года рождения, представляющих региональные клубы и выступивших в группе A, золотую медаль завоевала Мяляк Махмудлу (Загатала), "серебро" у Илькнур Гаджиевой (Загатала), бронзовая медаль досталась Назлы Бахышовой (Мингячевир).

В индивидуальном многоборье среди гимнасток 2010 года рождения, представляющих бакинские клубы и выступивших в группе A, первое место заняла Шамс Агагусейнова (клуб "Оджаг Спорт"), на второй позиции расположилась Назрин Салманлы (клуб "Оджаг Спорт"), третью позицию заняла Шамс Мувяффяги (Республиканская комплексная спортивная школа).

В индивидуальном многоборье среди гимнасток 2010 года рождения, представляющих региональные клубы и выступивших в группе A, "золото" завоевала Захра Ализаде (Ширван), "серебро" у Нурай Ибишовой (Масаллы), бронзовой медали удостоена Риана Сафарзаде (Лянкяран).

В индивидуальном многоборье среди гимнасток 2007-2009 годов рождения, представляющих бакинские клубы и выступивших в группе C, первое место заняла Сара Бабаева (клуб "Оджаг Спорт"), на втором месте - Лейла Магомедова (Бакинская школа гимнастики), третью позицию заняла Сабина Раджабли (клуб "Оджаг Спорт"). В группе B лучший результат показала Нармин Байрамова (клуб "Оджаг Спорт"), на втором месте – Дениз Аскерова (клуб "Оджаг Спорт"), третью позицию заняла Мадина Асланова (Республиканская комплексная спортивная школа).

В индивидуальном многоборье среди гимнасток 2007-2009 годов рождения, представляющих региональные клубы и выступивших в группе C, лидирующую позицию заняла Сельджан Керимова, на втором месте Лейла Мамедалиева, на третьем месте – Алия Азизова. В группе B золотой медали удостоена Ясамян Насирова (Мингячевир), "серебро" завоевала Ляман Катибова (Мингячевир), "бронза" у Назлы Керимовой (Масаллы).

Среди гимнасток 2012-2014 годов рождения, представляющих бакинские клубы и выступивших в составе команд в групповых упражнениях (программа без предмета) в группе B, первое место заняла команда "Оджаг 3", на втором месте вторая команда Бакинской школы гимнастики, на третьем месте команда Центра "Зиря". В группе A "золото" завоевала команда Бакинской школы гимнастики, "серебро" у команды "Оджаг 1", бронзовой медали удостоена команда " Оджаг 2".

Среди гимнасток 2012-2014 годов рождения, представляющих региональные клубы и выступивших в составе команд в групповых упражнениях (программа без предмета) в группе B, на первом месте расположилась команда из Загатал, на второй позиции - команда, представляющая (Мингячевир), третье место заняла команда из Ширвана.

Отметим, что первого-второго июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 248 гимнасток, из них - 202 спортсменки, представляющие столичные спортивные клубы, и 46 юных гимнасток из регионов страны.

Среди участников Первенства 11 команд в групповых упражнениях, представляющих бакинские клубы, и четыре команды из регионов. Участники соревнований выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

В ходе двухдневных соревнований юные грации соревнуются в многоборье как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.