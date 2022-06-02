Названо число лиц, обратившихся за май в отделение токсикологии бакинского Клинического медцентра

БАКУ /Trend/ - В мае 2022 года в Клинический медицинский центр Баку с отравлением обратились 756 человек.

Как сообщил Trend глава пресс-службы медцентра Эльнур Хидаятоглу, 137 из них были госпитализированы в отделение токсикологии, остальным была оказана первая медпомощь и они были отправлены домой.

Из общего числа обратившихся у 70 было зафиксировано отравление лекарственными препаратами, 21 – уксусной кислотой, 6 – угарным газом, 1 – грибами, 12 – этиловым спиртом. Кроме того, один человек был госпитализирован в связи с анафилаксией, 12 - другими аллергическими реакциями и три - в связи с ботулизмом. 11 человек обратились в связи с укусами змей и насекомых.

Среди отравившихся 56 - женщины, 61 мужчина и 20 детей.

Несмотря на усилия врачей, из общего числа госпитализированных (137 человек) жизни шести человек (по 3 мужчин и женщин) спасти не удалось.

(Перевод: Фидан Мустафаева)