Директора British Council по региону и стране посетили Бакинскую высшую школу нефти

Региональный директор British Council по Европе Джоанна Берк, новоназначенный директор British Council по Азербайджану Наргиз Гаджиева и менеджер British Council по экзаменам Наргиз Акбарова посетили Бакинскую высшую школу нефти (БВШН).

Гости ознакомились с кампусом университета, экзаменационными центрами ACCA и IELTS и лабораториями, а затем встретились с ректором Эльмаром Гасымовым.

Выразив удовлетворение встречей с гостями в Бакинской высшей школе нефти, Эльмар Гасымов предоставил им информацию о БВШН, отметив, что обучение в университете проводится полностью на английском языке. Говоря о сотрудничестве БВШН с British Council, ректор подчеркнул, что возглавляемый им вуз с момента его основания тесно сотрудничает с организацией. «Мы являемся одним из ближайших партнеров British Council. За прошедшие 10 лет с момента открытия Бакинской высшей школы нефти мы реализовали ряд крупных проектов с этой организацией. Партнерство в организации обучения на английском языке и в организации экзаменов IELTS, организация тренингов для учителей, открытие в июне прошлого года Центра ACCA (Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров) в БВШН впервые в Азербайджане, создание Центра регистрации на тестирование IELTS являются примерами нашего успешного сотрудничества», - сказал ректор.

Эльмар Гасымов также поздравил Наргиз Гаджиеву с недавним назначением на должность руководителя British Council по стране, отметив, что он гордится тем, что впервые в Азербайджане руководителем организации назначен местный сотрудник.

Региональный директор British Council Джоанна Берк дала высокую оценку кампусу Бакинской высшей школы нефти и созданным в нем условиям. Она подчеркнула, что British Council очень успешно сотрудничает с Бакинской высшей школой нефти, добившейся больших успехов за короткий период времени. Джоанна Берк отметила, что Центр ACCA, открытый в Бакинской высшей школе нефти, является одним из важнейших проектов British Council и за короткое время стал крупнейшим центром в мире. Региональный директор также выразила уверенность, что успешное сотрудничество между British Council и БВШН будет и далее расширяться.