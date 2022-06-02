Современный Образовательный Комплекс имени Гейдара Алиева стал первой школой, занявшей первое место в соревновании Технофест Азербайджан (ВИДЕО)

Современный Образовательный Комплекс имени Гейдара Алиева стал первой школой, занявшей первое место в соревновании Технофест Азербайджан.

Команда «Green lines», представляющая Современный Образовательный Комплекс имени Гейдара Алиева занял первое в место в категории «Зеленые» технологии на Технофесте 2022.

Проект, созданный учениками, заключается в своевременном предурежденеии лесных пожаров. Идея появилась после лесных пожаров 2021 года в Турции, которые уничтожили огромные площади.

Проект вызвал огромный интерес среди посетителей фестиваля. После голосования жюри, проект набрал наивысшие баллы, заняв первое место. Выигравшую команду награждали Президент Азербайджанской Республики – господин Ильхам Алиев, Президент Турецкой Республики господин Реджеп Тайип Эрдоган, а также лауреат Нобелевской премии – Азиз Санджар.

Отметим, что капитан команды Имран Насибов в прошлом году представлял Азербайджан на Технофесте 2021. Его проект «Zəfər yolu» педставлял собой модель космической станции, с возможностью длительного проживания.

В целом Комплекс представляли 4 команды. Две из них: «SkyDreams» и «New Generation’s Business» были задействованы в категории «Baku Skills» , две другие: «GreenLines» и «SkyDreams» в категории «Yaşıl» технологии. Другая наша команда, участвовавшая в категории «Зеленые» технологии, заняла 3-е место в конкурсе «gFuture». Проект, разработанный молодыми изобретателями, предназначен для эффективного использования энергии ветра в городских условиях. Капитан этой команды Саид Насибов неоднократно выигрывал международные олимпиады по математике и информатике и в этом году был принят в Университетский колледж Лондона (UCL), один из лучших университетов мира.

Подобные технологические выставки, проводимые в нашей стране, играют большую роль в построении будущей карьеры азербайджанской молодежи и школьников, в их развитии и расширении кругозора. Мы уверены, что стартапы и молодые изобретатели, участвующие в фестивале Технофест Азербайджан, принесут огромную пользу нашей стране.

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