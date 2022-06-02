Заниматься художественной гимнастикой было моей мечтой – юная азербайджанская спортсменка

БАКУ /Trend/ - Заниматься художественной гимнастикой было моей мечтой.

Об этом в четверг сказала Trend участница I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике, юная спортсменка Камилла Багирова.

"Дома я старалась делать упражнения, повторять за гимнастками, выступления которых смотрела по телевизору. Видя мой интерес, родители записали меня на спорт. В будущем очень хочу добиться больших достижений в гимнастике", - сказала семилетняя гимнастка.

Юная спортсменка добавила, что до Первенства она участвовала в различных турнирах и занимала призовые места.

"Сегодня на соревнованиях я представила программу с мячом, но больше всего мне нравятся упражнения с лентой, мне они кажутся самыми красивыми. Однако лента - сложный предмет, ведь она может запутаться, завязаться в узел", - сказал гимнастка.

Отметим, что первого-второго июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 248 гимнасток, из них - 202 спортсменки, представляющие столичные спортивные клубы, и 46 юных гимнасток из регионов страны.

Среди участников Первенства 11 команд в групповых упражнениях, представляющих бакинские клубы, и четыре команды из регионов. Участники соревнований выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

В ходе двухдневных соревнований юные грации соревнуются в многоборье как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.