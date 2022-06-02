В Дашкесане проведена акция медицинского осмотра детей (ФОТО)

Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) “AzerGold” и Общественное Объединение «Региональное Развитие» Фонда Гейдара Алиева при поддержке Бакинского оздоровительного центра организовали в Дашкесане очередную акцию по медицинскаому осмотру детей.

В рамках трехдневной акции, приуроченной к 1 июня – Всемирному дню защиты детей, маленькие жители Гушчу, Човдар, Чайкянд, Шадах и других деревень Дашкесана воспользовались различными медицинскими услугами.

Команда специалистов, специализирующихся в области хирургии, педиатрии, терапии, эндокринологии, гепатологии, ЛОР, кардиологии, урологии, а также онкологии, обследовала детей и оказала им амбулаторно-лечебную и профилактическую помощь. Помимо физикального обследования, были проведены инструментальные (ЭКСО, ЭКС, УЗИ и др.), а также лабораторные исследования, а в соответствии с диагнозом дети были обеспечены соответствующими лекарственными препаратами.

В первый день акции к осмотру были привлечены также члены семей шехидов, проживающих в Дашкесанском районе. Аниматоры в роли сказочных персонажей и героев мультфильмов проводили развлекательные игры, детям были вручены различные игрушки и школьные принадлежности. Всего в рамках проекта было обследовано более 600 маленьких жителей отмеченных деревень Дашкесана.

Социальная акция направлена на заботу о семьях, проживающих в районе деятельности ЗАО «AzerGold», своевременную и правильную диагностику заболеваний у детей, культуру профилактического осмотра несовершеннолетних, пропаганду здорового образа жизни.

Следует отметить, что это уже вторая выездная диспансеризация в Дашкесанском районе. Прошлогодняя совместная акция была посвящена 7 апреля – Всемирному дню здоровья, и в рамках трехдневного проекта амбулаторно-профилактические услуги были оказаны более чем 450 жителям Дашкесанского района всех возрастных групп. В селах и деревнях, расположенных рядом с Човдарским горнорудным предприятием, регулярно осуществляются различные проекты связанные с охраной окружающей среды, образованием, здравоохранением, трудоустройством, предпринимательством, принося пользу местному населению.