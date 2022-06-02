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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 2 июня 2022 16:40
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2123 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 326, вторую - 181, три и более - 1438, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 178 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 728 289. Первую дозу вакцины получили 5 348 519, вторую - 4 849 400, три и более - 3 284 160, бустерную дозу после положительного результата теста - 246 210 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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