Авшар Гюрдал назначен новым Генеральным директором Mastercard по Турции и Азербайджану

Уже бывший вице-президент Mastercard по Турции Авшар Гюрдал вступит в должность Генерального директора Mastercard по Турции и Азербайджану.

После окончания факультета машиностроения Стамбульского университета «Boğaziçi» и получения степени MBA в Университете «Koç» Авшар Гюрдал, с 2015 года, работает в компании Mastercard.

Гюрдал начал первые шаги в своей карьере в компании «Unilever», а затем работал в компаниях «PRG» и «Value Partners», затем, в 2015 году, присоединился к компании Mastercard Advisors. В 2016 году был назначен исполнительным директором отдела обслуживания клиентов. Исполняющий с 2019 года обязанности вице-президента компании по Турции, на своей новой должности будет управлять Mastercard в Турции и Азербайджане.

О Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com

Глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии. Наша миссия – обеспечивая безопасные, простые, технологичные и доступные транзакции, развивать и усиливать цифровую экономику, дающую преимущества всем и повсюду. Используя защищенные данные и сети, создавая партнерства и опираясь на то, что вдохновляет, мы предоставляем инновации и решения, которые помогают людям, финансовым институтам, правительствам и бизнесам реализовать свой наибольший потенциал. Наша политика и всё, что мы делаем внутри компании и за её пределами, определяется в соответствии с коэффициентом нравственности (decency quotient, DQ). Мы ведем бизнес более чем в 210 странах и регионах, и создаем устойчивый мир, который открывает бесценные возможности для всех.