Определились победители Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике в нескольких возрастных категориях

БАКУ /Trend/ - По итогам первой половины второго соревновательного дня I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике определились победители и призёры среди спортсменок 2015, 2014 и 2013 годов рождения, выступающих в индивидуальной программе, сообщает в четверг Trend.

В программе упражнений без предмета среди гимнасток 2015 года рождения, выступивших в группе С, золотую медаль завоевала Фатима Гасанова (клуб "Оджаг Спорт"), "серебро" у Фидан Гусейнли и Фарах Гасановой, бронзовая медаль досталась Айсель Мустафазаде (Бакинская школа гимнастики).

В программе упражнений с мячом среди гимнасток 2015 года рождения, выступивших в группе A, лидирующее место заняла Мира Озел (Дворец водных видов спорта), на втором месте – Камилла Багирова (клуб "Оджаг Спорт"), на третьем месте - Хазра Гасымлы (клуб "Оджаг Спорт").

В индивидуальном многоборье среди гимнасток 2014 года рождения, выступивших в группе B, на высшую ступень пьедестала почета поднялась Мишель Анискина (клуб "Оджаг Спорт"), на втором месте – Айла Магеррамли (клуб "Оджаг Спорт"), третью позицию разделили Инджи Исламова (клуб "Оджаг Спорт") и Медина Гадимова (Центр "Зиря").

В индивидуальном многоборье среди гимнасток 2014 года рождения, выступивших в группе A, лучший результат показала Фатима Тарвердиева, на второй позиции расположилась Наргиз Алиева, на третьем месте – Айла Аббасзаде. Все три гимнастки выступают за клуб "Оджаг Спорт".

В индивидуальном многоборье среди гимнасток 2013 года рождения, выступивших в группе C, первое место заняла Элин Мамедова (клуб "Оджаг Спорт"), на второй позиции расположилась Лейла Азагова (Бакинская школа гимнастики), на третьем месте - Фидан Азиззаде (клуб "Оджаг Спорт").

В индивидуальном многоборье среди гимнасток 2013 года рождения, выступивших в группе A, первое место заняла Сара Атакишиева (клуб "Оджаг Спорт"), на второй позиции расположилась Айлин Юсифли (клуб "Оджаг Спорт"), третье место заняла Милана Керимова (Бакинская школа гимнастики).

Отметим, что первого-второго июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 248 гимнасток, из них - 202 спортсменки, представляющие столичные спортивные клубы, и 46 юных гимнасток из регионов страны.

Среди участников Первенства 11 команд в групповых упражнениях, представляющих бакинские клубы, и четыре команды из регионов. Участники соревнований выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

В ходе двухдневных соревнований юные грации соревнуются в многоборье как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.