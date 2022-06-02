Художественная гимнастика - очень красивый вид спорта – участница I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт"

БАКУ /Trend/ - Художественная гимнастика - очень грациозный и красивый вид спорта.

Об этом в четверг сказала Trend участница I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике, юная спортсменка Ройя Рахманлы.

"Я принимала участие в соревнованиях не только в Азербайджане, но и за рубежом – в Турции, Израиле. Первенство клуба "Оджаг Спорт" прекрасно организовано, его проведение - замечательная возможность для нас проверить свои силы, узнать мнение судей о программе, и если бывают ошибки, то учесть их, исправить, и в будущем больше не допускать", - отметила 11-летняя спортсменка.

Юная гимнастка рассказала, что осталась довольна своим выступлением, в ходе которого представила упражнения без предмета и с булавами.

"На тренировках много работала над программой с булавами, это дало свои положительные результаты. На соревновании мне удалось хорошо выполнить эту программу", - добавила она.

Отметим, что первого-второго июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят соревнования I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 248 гимнасток, из них - 202 спортсменки, представляющие столичные спортивные клубы, и 46 юных гимнасток из регионов страны.

Среди участников Первенства 11 команд в групповых упражнениях, представляющих бакинские клубы, и четыре команды из регионов. Участники соревнований выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

В ходе двухдневных соревнований юные грации соревнуются в многоборье как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.