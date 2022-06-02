Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике – названы имена победителей и призеров

БАКУ /Trend/ - По итогам второй половины заключительного соревновательного дня I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике определились победители и призёры среди спортсменок 2012, 2011, 2010 и 2007-2009 годов рождения, выступающих в индивидуальной программе, а также среди команд в групповых упражнениях, в состав которых входят спортсменки 2010-2011 годов рождения, сообщает в четверг Trend.

В программе упражнений без предмета среди спортсменок 2012 года рождения, выступивших в группе D, первое место заняла Айсу Исмаилова (клуб "Оджаг Спорт"), второе место разделили Лейли Нагизаде и Наиля Мурадова (Бакинская школа гимнастики), на третьей позиции расположилась Аида Алиева (Бакинская школа гимнастики).

В многоборье среди гимнасток 2012 года рождения, выступивших в группе A, лучший результат показала Айсель Рзаева, на второй позиции расположилась Захра Таирова, на третьем месте - Ляман Гадимова. Все гимнастки являются воспитанницами Бакинской школы гимнастики.

В программе упражнений без предмета среди юных граций 2011 года рождения, выступивших в группе D, золотой медали Первенства удостоена Нигяр Мамедзаде (клуб "Оджаг Спорт"), "серебро" у Айшан Исмаиловой (Бакинская школа гимнастики), бронзовую медаль завоевала Шамиляханум Ализаде (клуб "Оджаг Спорт").

В многоборье среди гимнасток 2011 года рождения, выступивших в группе C, на высшую ступень пьедестала почета поднялась Айан Насирова (Бакинская школа гимнастики), вторую позицию заняла Ройя Аликишиева (клуб "Оджаг Спорт"), на третьем месте – Фатима Зейналова (клуб "Оджаг Спорт").

В многоборье среди спортсменок 2011 года рождения, выступивших в группе B, первое место заняла Алина Колесникова (клуб "Оджаг Спорт"), на втором месте – Ройя Рахманлы (клуб "Оджаг Спорт"), на третьем месте – Айла Искяндерли (Республиканская комплексная спортивная школа) и Айла Ибрагимова (клуб "Оджаг Спорт").

В программе упражнений без предмета среди гимнасток 2010 года рождения, выступивших в группе D, на первом месте расположились Айлин Исмаилова (Бакинская школа гимнастики) и Тюркан Гасанли (спорткомплекс "Грация"), на втором месте – Медина Зейналова (Бакинская школа гимнастики), на третьем месте – Наргиз Нариманова (Центр "Зиря").

В многоборье среди гимнасток 2010 года рождения, выступивших в группе C, лучший результат показала Лейла Гарашлы (спорткомплекс "Грация"), на втором месте – Аида Азизова (Центр "Зиря"), третью позицию заняла Айан Гафарзаде (Центр "Зиря").

В многоборье среди гимнасток 2010 года рождения, выступивших в группе B, золотую медаль завоевала Гюльнар Расулзаде (клуб "Оджаг Спорт"), "серебро" у Гюляр Гаджиевой (Бакинская школа гимнастики), бронзовую медаль завоевала Сальма Исмаилова (клуб "Оджаг Спорт").

В многоборье среди спортсменок 2007-2009 годов рождения, выступивших в группе A, лучший результат показала Камилла Сеидзаде, вторую позицию заняла Говхар Ибрагимова, на третьем месте София Мамедова. Гимнастки выступают за клуб "Оджаг Спорт".

В многоборье среди команд, в состав которых вошли спортсменки 2010-2011 годов рождения, первое место заняла команда "Оджаг 4", на втором месте команда Бакинской школы гимнастики – BGM-3, на третьем месте – "Оджаг -5".

Отметим, что первого-второго июня в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе прошли соревнования I Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике. В соревнованиях приняли участие 248 гимнасток, из них - 202 спортсменки, представляющие столичные спортивные клубы, и 46 юных гимнасток из регионов страны.

Среди участников Первенства было 11 команд в групповых упражнениях, представляющих бакинские клубы, и четыре команды из регионов. Участники соревнований выступили как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".