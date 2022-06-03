Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, прогнозируется южный ветер, сообщили в пятницу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-23, днем - 30-35, в Баку ночью - 20-22, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 50-55, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 33-38, в горах ночью – 8-13, днем - 21-26 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)