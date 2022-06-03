В Азербайджане с 6 июня начнется прием заявок для поступления в зарубежные вузы

БАКУ /Trend/ - С 6 июня начнется прием заявок для поступления в зарубежные вузы в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы". Прием заявок продлится 20 дней.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала руководитель группы управления госпрограммой министерства образования на 2019-2023 годы Туран Топалова.

Она отметила, что в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы" в этом году будет создана возможность финансирования обучения за рубежом 400 студентов как по уровню бакалавриата, так и магистратуры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)