БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 917 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 326, вторую - 199, три и более - 1 255, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 137 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 730 206. Первую дозу вакцины получили 5 348 845, вторую - 4 849 599, три и более - 3 285 415, бустерную дозу после положительного результата теста - 246 347 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)