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Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)

Общество Материалы 3 июня 2022 23:42
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - На Чемпионате Европы по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в итальянском городе Римини азербайджанские гимнасты завоевали одну золотую и одну бронзовую медали, сообщили Trend в пятницу в Федерации гимнастики Азербайджана.

Члены сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов завоевали "золото" в программе синхронных прыжков.

Члены сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке Адиль Гаджизаде, Михаил Малкин и Тофиг Алиев завоевали "бронзу" в командном соревновании.

Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" и "бронзу" на ЧЕ в Италии (ФОТО)
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