Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, прогнозируется южный ветер, сообщили в субботу Trend в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 31-36, в Баку ночью - 20-22, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и понизится с 758 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 50-55, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 34-39, в горах ночью – 11-16, днем - 22-27 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)