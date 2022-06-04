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В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)

Общество Материалы 4 июня 2022 16:21
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)

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ШУША /Trend/ - В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу.

Как передает в субботу корреспондент Trend, в ходе тура состоялось посещение памятников Узеира Гаджибекова, Хуршидбану Натаван и Бюльбюля.

Также делегация посетила Шушинскую крепость и дом-музей Бюльбюля.

В завершение состоялось посещение знаменитой Джыдыр Дюзю.

Отметим, что Бакинская энергетическая неделя, начавшаяся первого июня, завершилась специальной сессией «Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала «зеленой» энергии освобожденных территорий» в Карабахском регионе» в культурной столице Азербайджана - городе Шуша.

В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
В Шуше для более 100 местных и иностранных представителей организован тур по городу (FOTO)
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