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В Азербайджане выявлены еще 13 случаев заражения коронавирусом, вылечились 11 человек (Дополнено)

Общество Материалы 4 июня 2022 16:46

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:42)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 13 случаев заражения коронавирусом, 11 человек вылечились, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 804 случая заражения коронавирусной инфекцией, 783 040 человек вылечились, 9 713 – скончались, число активных больных составляет 51.

За последние сутки в стране проведены 2 302 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 905 419.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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