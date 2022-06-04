БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 069 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 285, вторую - 218, три и более - 1 386, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 180 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 732 275. Первую дозу вакцины получили 5 349 130, вторую - 4849817, три и более - 3286801, бустерную дозу после положительного результата теста - 246527 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)