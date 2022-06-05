БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 544 человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 195, вторую - 147, три и более - 1 079, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 123 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 733 819. Первую дозу вакцины получили 5 349 325, вторую - 4 849 964, три и более - 3 287 880, бустерную дозу после положительного результата теста - 246 650 человек.