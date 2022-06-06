Центральный Таможенный Госпиталь удостоен международной премии

3 июня компанией Medical Media была организована церемония награждения на первом в Азербайджане специализированном медицинском канале SAHIYYA TV. Награда «За заслуги перед медициной тюркского мира» была вручена Центральному Таможенному Госпиталю Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики со стороны Международной Академии Наук Изучения Тюркского Мира.

На церемонии награждения присутствовали заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, доцент Исмаил Эфендиев и заместитель начальника Центрального Таможенного Госпиталя Рена Гасымова. Доктор Рена Гасымова поблагодарила организаторов мероприятия и отметила, что во время пандемии COVID-19 Центральный Таможенный Госпиталь функционировал как пандемическая больница и успешно проводил лечение ковидных пациентов.

В мероприятии также приняла участие известная ведущая популярной российской программы «Жить здорово», доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.