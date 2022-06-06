Раскрыты незаконные действия должностных лиц Шамкирского регионального управления культуры минкультуры

БАКУ/Trend/ - Раскрыты незаконные действия должностных лиц Шамкирского регионального управления культуры Министерства культуры, передает Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.



Как сообщается, в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании обращения гражданина в связи с незаконными действиями должностных лиц Шамкирского регионального управления культуры Министерства культуры, Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что начальник Шамкирского регионального управления культуры Раджабов Азер в составе группы лиц по предварительному сговору с исполняющим обязанности начальника Отдела кадров управления Алиевым Алекпером и консультантом Сафаровым Сеймуром, в обмен на общее покровительство по службе в связи с исполнением служебных обязанностей ,т.е. назначение лиц на должности, их пребывание в должности и продолжение ими своей деятельности, невмешивание в их деятельность, а также неисключения клубов, начиная с декабря 2021 года у отдельных лиц в качестве взятки получили сумму в размере 102 тысяч манатов. Азеру Раджабову, Алекперу Алиеву и Сеймуру Сафарову были предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1(получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса, решением суда в отношении избрана мера пресечения в виде ареста", - сказали в Генпрокуратуре.

Как отмечается, в настоящее время продолжаются необходимые следственные, оперативно-розыскные мероприятия по установлению круга лиц, совершивших преступления и их иных противоправных действий.