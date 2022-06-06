В Баку приостановлена деятельность ночного клуба (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку приостановлена деятельность ночного клуба "ENJOY".

Как сообщили в понедельник Trend в МЧС Азербайджана, во время внеплановой проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора на основании обращения граждан, было установлено, что в этом ночном развлекательном клубе имеются многочисленные недостатки в сфере пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В ходе проверки были выявлены следующие недостатки: объект не обеспечен запасным выходом; пол в главном зале объекта состоит из деревянных панелей и покрыт ковром, что создает дополнительную пожароопасность; не предусмотрено открытие дверей эвакуационных выходов объекта по направлению выхода из здания; не установлена ​​автоматическая пожарная сигнализация; объект не обеспечен полностью первичными средствами пожаротушения; объект не обеспечен резервным электрогенератором; эксплуатация объекта не согласована с Государственной службой пожарного надзора.

Учитывая вышесказанное, в целях защиты жизни и здоровья людей, имущественных интересов государства, окружающей среды, всех видов собственности от возможных пожаров, вызванных нарушением норм и правил пожарной безопасности, и руководствуясь пунктом 9 статьи 25 закона Азербайджанской Республики «О пожарной безопасности», статьей 28 закона Азербайджанской Республики «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите прав предпринимателей», а также требованиями пункта 9.7 «Положения о Государственной службе пожарного надзора министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики», было принято решение о приостановлении функционирования ночного развлекательного клуба “ENJOY”, расположенном по адресу: город Баку, Низаминский район, проспект Бабека, квартал 2222.

Отметим, что граждане выразили признательность Государственной службе пожарного надзора в связи с принятым по их обращению решением.

(Перевод: Фидан Мустафаева)