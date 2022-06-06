Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

БАКУ /Trend/ - В ходе операций по разминированию, проведенных 1-6 июня в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, были обнаружены и обезврежены 54 противопехотных и 25 противотанковых мин, а также 206 неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию.

Согласно информации, в указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 357 гектаров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)