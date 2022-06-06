В Азербайджане названо число студентов, получивших образовательные кредиты

БАКУ /Trend/ - Продолжается выдача образовательных студенческих кредитов на весеннюю сессию. На сегодня кредиты получили более 6 тысяч студентов.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра образования Азербайджана Идрис Исаев на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, число студентов, получивших кредиты, составит около 20 тысяч к концу года.

Замминистра добавил, что в Азербайджане студенты также охвачены стипендиальной системой, и около 50 процентов из них получают стипендии.

(Перевод: Нубар Кулузаде)