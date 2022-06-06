В Азербайджане будет введено подушевое финансирование на уровнях общего и дошкольного образования

БАКУ /Trend/ - В предстоящие годы на уровнях общего и дошкольного образования будет введено подушевое финансирование.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра образования Азербайджана Идрис Исаев на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что в настоящее время принцип подушевого финансирования применяется лишь на всех трех уровнях высшего образования.

"В предстоящие годы предусмотрено внедрение принципа подушевого финансирования на уровнях профессионального, среднего, общего и дошкольного образования", - сказал замминистра.

(Перевод: Нубар Кулузаде)