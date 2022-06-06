В минтруда и социальной защиты населения состоялась встреча с группой ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Группа ветеранов Отечественной войны Азербайджана, побывавшая сегодня в министерстве труда и социальной защиты населения, выразила удовлетворение проводимой в стране работой в сфере социальной защиты семей шехидов и ветеранов.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, ветераны выразили благодарность в связи с охватом семей шехидов и участников войны в соответствии с указанием Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева широкомасштабными и гибкими мерами социальной поддержки.

Герой Отечественной войны Вусал Ягубов подчеркнул на встрече, что последовательно осуществляемые меры по улучшению благосостояния семей шехидов и ветеранов в послевоенный период говорят об особой заботе о них.

Ветераны Гурбанали Исламов, Намиг Сейфеддинли, Нурлан Мазанов, Аллахверен Нуралиев, Мобил Ахмедзаде, Аваз Банипаша, Эльвин Велиев, Васиф Меликов, Эльшан Лалаев, Мухаммедли Бахышов и другие так же выразили удовлетворение работой, проводимой после войны по обеспечению ветеранов жильем, автомобилями, рабочими местами, реабилитационными услугами и др. Отметив, что лечение некоторых ветеранов продолжается, они высоко оценили работу, проводимую в этом направлении, обеспечение ветеранов Отечественной войны протезами последнего поколения.

На встрече заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил, что по поручению Президента Ильхама Алиева продолжается реализация министерством пакета мер социальной поддержки семей шехидов и участников войны. Данный пакет социальной поддержки уже охватил более 100 тысяч человек, им оказаны 175 тысяч услуг. 93 тысячи человек из них получили 103 тысячи социальных выплат. Из ветеранов, срок лечения которых завершился, три тысячи человек получили инвалидность с назначением социальных выплат. Было отмечено, что после 44-дневной Отечественной войны были обеспечены квартирами и частными домами 3500, а в целом за прошедший период 12 500 семей шехидов и инвалидов войны. 200 участников Отечественной войны, а в целом 300 инвалидов войны были обеспечены высокотехнологичными протезами последнего поколения. 1 400 инвалидам войны было предоставлено более 18 тысяч средств реабилитации. 5 тысяч семей обеспечены социально-психологическими, 2 500 ветеранов - реабилитационными услугами. Более 11 тысяч ветеранов и семей шехидов уже вовлечены в активные программы занятости. За последние 4 года инвалидам войны было предоставлено до 1 450 автомобилей, в целом же за весь период начала обеспечения этой категории лиц автомобилями - 7 400.

Было подчеркнуто, что за последние годы многократно увеличились социальные выплаты семьям шехидов и инвалидам войны. Распоряжением главы государства от 29 декабря 2021 года лицам, которым было присвоено звание "Ветеран войны", назначена ежемесячная президентская пенсия.

Также было отмечено, что многие сотрудники в системе министерства труда и социальной защиты населения тоже являются ветеранами Отечественной войны Азербайджана, а в системе по оценке инвалидности работают врачи-эксперты, участвовавшие в войне.

Было подчеркнуто, что меры социальной поддержки, связанные с семьями шехидов и ветеранами, будут продолжены.

(Перевод: Фидан Мустафаева)