В Азербайджане выявлены еще два случая заражения коронавирусом, вылечился один человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены два случая заражения коронавирусом, один человек вылечился, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 810 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 042 человека вылечились, 9 713 – скончались, число активных больных составляет 55.

За последние сутки в стране проведены 1 833 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 909 386.

(Перевод: Нубар Кулузаде)