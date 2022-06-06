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В Азербайджане выявлены еще два случая заражения коронавирусом, вылечился один человек

Общество Материалы 6 июня 2022 16:39
В Азербайджане выявлены еще два случая заражения коронавирусом, вылечился один человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены два случая заражения коронавирусом, один человек вылечился, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 810 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 042 человека вылечились, 9 713 – скончались, число активных больных составляет 55.

За последние сутки в стране проведены 1 833 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 909 386.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще два случая заражения коронавирусом, вылечился один человек
В Азербайджане выявлены еще два случая заражения коронавирусом, вылечился один человек
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