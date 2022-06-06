БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 18 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 1, вторую - 1, три и более - 15, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 1 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 733 837. Первую дозу вакцины получили 5 349 326, вторую - 4 849 965, три и более - 3 287 895, бустерную дозу после положительного результата теста - 246 651 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)