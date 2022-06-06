В Лянкяранском региональном управлении культуры проводится служебное расследование

БАКУ /Trend/ - В Лянкяранском региональном управлении культуры и подведомственных ему организациях, согласно соответствующему приказу министерства культуры, проводится служебное расследование на основании поступивших обращений о нарушениях.

Об этом в ответ на запрос Trend в понедельник сообщили в министерстве культуры Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках реформ, осуществляемых министерством культуры Азербайджана, деятельность подведомственных структур, входящих и не входящих в структуру министерства, проверяется и принимаются соответствующие меры в связи с выявленными нарушениями.

(Перевод: Фидан Мустафаева)