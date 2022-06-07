Команда «Атешгях» Бакинской высшей школы нефти заняла первое место на Teknofest

Команда «Атешгях» Бакинской высшей школы нефти (БВШН) – одна из команд, занявших первое место на Teknofest – крупнейшем в Турции фестивале авиации, космонавтики и технологий, который впервые прошел в Баку.

Ниже приводится интервью с членами этой команды.

В чем особенности вашего проекта, занявшего первое место на Teknofest?

Мурад Рагимов - ментор команды «Атешгях». Мурад выпускник БВШН по специальности «Химическая инженерия». В настоящее время он учится в магистратуре Технического университета Йылдыз в Турции. Мурад - стартапер.

- Сегодня солнечные панели широко используются во всем мире. Основная цель нашего проекта — охлаждение солнечных панелей. Солнечные панели нагреваются, если они остаются на солнце слишком долго, и их эффективность снижается при высоких температурах. Мы исследовали способы повышения эффективности солнечных панелей. Мы решили, что можем использовать для этого фазоизменяющие вещества. Мы разработали такое вещество. Фазоизменяющееся вещество в основном твердое и может поглощать большое количество тепла при плавлении. Когда солнечные панели нагреваются, фазоизменяющееся вещество притягивает тепло и поддерживает температуру панелей в пределах 35-40 градусов.

Таким образом, мы можем увеличить коэффициент полезного действия солнечных панелей. Мы продемонстрировали это в нашем проекте-победителе Teknofest. Солнечная панель, содержащая разработанное нами вещество, нагревается до 35-40 градусов, в то время как в других солнечных панелях температура может повышаться до 50 градусов.

Фарид Алиев, капитан команды «Атешгях».

- Преимущество нашего проекта, разработанного с использованием методов научных исследований, в том, что он инновационный, устойчивый, эффективный, применимый и рентабельный. Есть проекты с хорошими идеями, но их реализация невозможна, потому что они не рентабельны или сложны в использовании. В нашем проекте таких проблем нет. Сейчас проект готов к запуску и нет никаких проблем, связанных с его реализацией.

- Как вы попали в Teknofest?

Фатима Мамедова - член команды «Атешгях».

- Наряду с изучением вузовских предметов, мы всегда ищем новые идеи. Времена меняются, мир переходит на альтернативную энергию. Однако в процессе возникают определенные проблемы. Поэтому мы решили разработать проект, который можно было бы реализовать в этой сфере. Мы начали работу над этим проектом при консультативной помощи наших учителей Фараба Камьяби и Эльмара Аскерзаде. Мы работали в лаборатории 6 месяцев и проводили научные исследования. Услышав новость о том, что Teknofest пройдет в Азербайджане, мы решили присоединиться к фестивалю по рекомендации нашего уважаемого ректора Эльмара Гасымова. Сначала нашей целью было просто поделиться своими идеями с людьми через реализацию проекта, ориентированного на будущее. Teknofest предоставил нам такую возможность. Мы намерены развивать и улучшать наш проект.

- Что вам дал Текнофест?

Фаиг Алиев - член команды «Атешгях».

Фаиг был награжден бронзовой медалью на Международной химической олимпиаде 2019 года в Париже. После принятия решения о внеконкурсном зачислении победителей Международной олимпиады в азербайджанские вузы он выбрал для учебы кафедру химической инженерии Бакинской высшей школы нефти.

- Мы благодарим нашего уважаемого ректора Эльмара Гасымова за созданные для нас условия. Как сказал лауреат Нобелевской премии Азиз Санжар: «Наша цель не ограничивалась участием в Технофесте. Мы хотели создать проект, который мог бы принести пользу нашей стране и людям. Мы знали, что это сильный проект. На фестивале к нашему стенду подходили сотрудники государственных учреждений и простые граждане, которые проявляли большой интерес к нашему проекту. Мысль о том, что наш проект может принести пользу нашему государству, сделала нас еще более счастливыми. Для меня было большой честью стоять рядом с двумя президентами и нобелевским лауреатом и получить от них награду. Это мотивировало нас двигаться вперед.

Мурад Рагимов

- Проведение в Азербайджане таких крупных международных конкурсов и фестивалей важно с точки зрения повышения интереса молодежи и детей к науке. Благодаря этим конкурсам повышается грамотность населения. Интерес к фестивалю проявили и стар, и млад. Они тоже хотят видеть новые идеи. Наша цель - учить людей науке, продвигать науку и тем самым приносить пользу нашей стране, государству и народу.

Фатима Мамедова

- В первую очередь мы хотим продемонстрировать интерес молодежи к науке, развитию науки и образования в нашей стране, научный потенциал и способности молодых людей. Быть победителем, стоять бок о бок с двумя президентами и лауреатом Нобелевской премии и получать от них награды мотивировало нас на большее. Наша цель - превратить наш проект в реальный бизнес и вывести его на местный и зарубежный рынок как азербайджанский продукт.

Фаиг Алиев

- В течение четырех дней мы принимали участие в этом грандиозном, зрелищном фестивале. За это время мы ознакомились с другими проектами, узнали мнение людей и убедились, что будущее Азербайджана в надежных руках. Мы хотим, чтобы такие фестивали проводились в Азербайджане каждый год. Замечательно, что и школьники, и студенты вузов участвуют в таких проектах и высказывают свои мысли и идеи. Может быть, среди нас сейчас есть такие личности, как Азиз Санжар и Сельджук Байрактар. В будущем благодаря таким проектам и фестивалям появятся такие замечательные люди, как они.