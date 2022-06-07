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Команда «Атешгях» Бакинской высшей школы нефти заняла первое место на Teknofest

Общество Материалы 7 июня 2022 10:30
Команда «Атешгях» Бакинской высшей школы нефти заняла первое место на Teknofest

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Команда «Атешгях» Бакинской высшей школы нефти (БВШН) – одна из команд, занявших первое место на Teknofestкрупнейшем в Турции фестивале авиации, космонавтики и технологий, который впервые прошел в Баку.

Ниже приводится интервью с членами этой команды.

  • В чем особенности вашего проекта, занявшего первое место на Teknofest?

Мурад Рагимов - ментор команды «Атешгях». Мурад выпускник БВШН по специальности «Химическая инженерия». В настоящее время он учится в магистратуре Технического университета Йылдыз в Турции. Мурад - стартапер.

- Сегодня солнечные панели широко используются во всем мире. Основная цель нашего проекта — охлаждение солнечных панелей. Солнечные панели нагреваются, если они остаются на солнце слишком долго, и их эффективность снижается при высоких температурах. Мы исследовали способы повышения эффективности солнечных панелей. Мы решили, что можем использовать для этого фазоизменяющие вещества. Мы разработали такое вещество. Фазоизменяющееся вещество в основном твердое и может поглощать большое количество тепла при плавлении. Когда солнечные панели нагреваются, фазоизменяющееся вещество притягивает тепло и поддерживает температуру панелей в пределах 35-40 градусов.

Таким образом, мы можем увеличить коэффициент полезного действия солнечных панелей. Мы продемонстрировали это в нашем проекте-победителе Teknofest. Солнечная панель, содержащая разработанное нами вещество, нагревается до 35-40 градусов, в то время как в других солнечных панелях температура может повышаться до 50 градусов.

Фарид Алиев, капитан команды «Атешгях».

- Преимущество нашего проекта, разработанного с использованием методов научных исследований, в том, что он инновационный, устойчивый, эффективный, применимый и рентабельный. Есть проекты с хорошими идеями, но их реализация невозможна, потому что они не рентабельны или сложны в использовании. В нашем проекте таких проблем нет. Сейчас проект готов к запуску и нет никаких проблем, связанных с его реализацией.

- Как вы попали в Teknofest?

Фатима Мамедова - член команды «Атешгях».

- Наряду с изучением вузовских предметов, мы всегда ищем новые идеи. Времена меняются, мир переходит на альтернативную энергию. Однако в процессе возникают определенные проблемы. Поэтому мы решили разработать проект, который можно было бы реализовать в этой сфере. Мы начали работу над этим проектом при консультативной помощи наших учителей Фараба Камьяби и Эльмара Аскерзаде. Мы работали в лаборатории 6 месяцев и проводили научные исследования. Услышав новость о том, что Teknofest пройдет в Азербайджане, мы решили присоединиться к фестивалю по рекомендации нашего уважаемого ректора Эльмара Гасымова. Сначала нашей целью было просто поделиться своими идеями с людьми через реализацию проекта, ориентированного на будущее. Teknofest предоставил нам такую возможность. Мы намерены развивать и улучшать наш проект.

- Что вам дал Текнофест?

Фаиг Алиев - член команды «Атешгях».

Фаиг был награжден бронзовой медалью на Международной химической олимпиаде 2019 года в Париже. После принятия решения о внеконкурсном зачислении победителей Международной олимпиады в азербайджанские вузы он выбрал для учебы кафедру химической инженерии Бакинской высшей школы нефти.

- Мы благодарим нашего уважаемого ректора Эльмара Гасымова за созданные для нас условия. Как сказал лауреат Нобелевской премии Азиз Санжар: «Наша цель не ограничивалась участием в Технофесте. Мы хотели создать проект, который мог бы принести пользу нашей стране и людям. Мы знали, что это сильный проект. На фестивале к нашему стенду подходили сотрудники государственных учреждений и простые граждане, которые проявляли большой интерес к нашему проекту. Мысль о том, что наш проект может принести пользу нашему государству, сделала нас еще более счастливыми. Для меня было большой честью стоять рядом с двумя президентами и нобелевским лауреатом и получить от них награду. Это мотивировало нас двигаться вперед.

Мурад Рагимов

- Проведение в Азербайджане таких крупных международных конкурсов и фестивалей важно с точки зрения повышения интереса молодежи и детей к науке. Благодаря этим конкурсам повышается грамотность населения. Интерес к фестивалю проявили и стар, и млад. Они тоже хотят видеть новые идеи. Наша цель - учить людей науке, продвигать науку и тем самым приносить пользу нашей стране, государству и народу.

Фатима Мамедова

- В первую очередь мы хотим продемонстрировать интерес молодежи к науке, развитию науки и образования в нашей стране, научный потенциал и способности молодых людей. Быть победителем, стоять бок о бок с двумя президентами и лауреатом Нобелевской премии и получать от них награды мотивировало нас на большее. Наша цель - превратить наш проект в реальный бизнес и вывести его на местный и зарубежный рынок как азербайджанский продукт.

Фаиг Алиев

- В течение четырех дней мы принимали участие в этом грандиозном, зрелищном фестивале. За это время мы ознакомились с другими проектами, узнали мнение людей и убедились, что будущее Азербайджана в надежных руках. Мы хотим, чтобы такие фестивали проводились в Азербайджане каждый год. Замечательно, что и школьники, и студенты вузов участвуют в таких проектах и высказывают свои мысли и идеи. Может быть, среди нас сейчас есть такие личности, как Азиз Санжар и Сельджук Байрактар. В будущем благодаря таким проектам и фестивалям появятся такие замечательные люди, как они.

Команда «Атешгях» Бакинской высшей школы нефти заняла первое место на Teknofest
Команда «Атешгях» Бакинской высшей школы нефти заняла первое место на Teknofest
Команда «Атешгях» Бакинской высшей школы нефти заняла первое место на Teknofest
Команда «Атешгях» Бакинской высшей школы нефти заняла первое место на Teknofest
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