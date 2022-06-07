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В Азербайджане названа дата начала выбора школ с преподаванием на других языках для первоклассников

Общество Материалы 7 июня 2022 15:07
В Азербайджане названа дата начала выбора школ с преподаванием на других языках для первоклассников

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - С 11:00 13 июня начнется выбор школ и учителей для классов с преподаванием на других языках на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили Trend в министерстве образования Азербайджана, родители детей, успешно прошедших собеседование при поступлении в первые классы государственных общеобразовательных учреждений с преподаванием на других языках, с указанной даты могут разместить запросы по выбору школы и учителя.

Также отмечается, что 20 июня в 18:00 завершается прием заявок на конкурс (с 21 по 30 июня) по поступлению в I классы общеобразовательных учреждений по русскому сектору.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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