БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 340 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 333, вторую - 226, три и более - 1 588, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 193 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 736 177. Первую дозу вакцины получили 5 349 659, вторую - 4 850 191, три и более - 3 289 483, бустерную дозу после положительного результата теста - 246 844 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)