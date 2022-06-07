В Азербайджане выявлены еще 10 случаев заражения коронавирусом, вылечились 7 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 10 случаев заражения коронавирусом, 7 человек вылечились, один - скончался, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 820 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 049 человек вылечились, 9 714 – скончались, число активных больных составляет 57.

За последние сутки в стране проведены 2 508 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 911 894.

(Перевод: Нубар Кулузаде)