В Азербайджане названо число ветеранов войны и членов семей шехидов, привлеченных к программе самозанятости

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается работа по обеспечению самозанятости 13 тысяч ветеранов войны и около 3 тысяч семей шехидов.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли.

По его словам, на сегодня работой обеспечены около 12 тысяч человек из этой категории.

Аббасбейли отметил, что около шести тысяч человек из них были привлечены к программе самозанятости, другая часть - к курсам профессиональной подготовки.

"В настоящее время курсы профессиональной подготовки для нескольких групп ветеранов продолжаются", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)