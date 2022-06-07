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В Азербайджане названо число ветеранов войны и членов семей шехидов, привлеченных к программе самозанятости

Общество Материалы 7 июня 2022 20:25
В Азербайджане названо число ветеранов войны и членов семей шехидов, привлеченных к программе самозанятости

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается работа по обеспечению самозанятости 13 тысяч ветеранов войны и около 3 тысяч семей шехидов.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли.

По его словам, на сегодня работой обеспечены около 12 тысяч человек из этой категории.

Аббасбейли отметил, что около шести тысяч человек из них были привлечены к программе самозанятости, другая часть - к курсам профессиональной подготовки.

"В настоящее время курсы профессиональной подготовки для нескольких групп ветеранов продолжаются", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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