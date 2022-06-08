В Азербайджане сформировалась новая информационная среда - Агентство развития медиа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сформировалась новая информационная среда.

Как сообщает Trend, об этом сказал завотделом Агентства развития медиа Натиг Мамедли на мероприятии, посвященном вопросам защиты прав человека в плоскости СМИ.

Он отметил, что 8 февраля в Азербайджане вступил в силу закон "О медиа", 5 пункт которого охватывает вопросы свободы медиа.

"Статья 6 закона запрещает препятствовать журналисту при осуществлении им профессиональной деятельности. Мы подготовили и направили в редакции различные рекомендации по этому вопросу. Практически все новостные сайты серьезного, общественно-политического содержания, агентства разместили этот документ на своих ресурсах и соблюдают правила профессионального поведения. Это означает, что наши СМИ следуют профессиональной этике", - сказал завотделом.

Говоря о кризисе сфер прав человека и международного права, который наблюдается в мире, Мамедли отметил, что в отношении некоторых стран, в том числе Азербайджана, вопрос прав человека используется как инструмент давления: "Мы против использования вопроса прав человека в политических целях, и эта принципиальная позиция сохранится", - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)