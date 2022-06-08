БАКУ/Trend/ - Известный сайт autosport.com обнародовал интересные цифры и факты о соревнованиях Формулы-1 Гран-при Азербайджана.

Trend представляет данные факты:

• Все пять гонок Формулы-1 в Баку с 2016 года выиграли пять разных пилотов.

• Только двум гонщикам, Нико Росбергу в 2016-м и Валттери Боттасу в 2019-м, удалось конвертировать поул в победу на улицах Баку.

• Серхио Перес и Себастьян Феттель – рекордсмены по числу подиумов на бакинском этапе, мексиканец и немец финишировали в призовой тройке по три раза.

• Только дебютная гонка на городской трассе в Баку в 2016-м обошлась без выезда сейфти-кара. В общей сложности за четыре следующие гонки машина безопасности провела на трассе 36 кругов, две трети дистанции Гран-при Азербайджана.

• На свободных заездах в 2016-м Валттери Боттас установил рекорд максимальной скорости на трассах Формулы 1, разогнавшись на главной прямой до 378 км/ч.

• В трех из пяти гонок в Баку пилот, пролидировавший наибольшее количество кругов, остался без победы. А победителям потребовалось провести во главе гонки не больше 1/3 дистанции: Даниэль Риккардо в 2017-м на пути к победе лидировал 17 кругов, Льюис Хэмилтон в 2018-м – 3 круга, Серхио Перес в 2021-м – 8 кругов.

• Шарль Леклер удерживает сразу два рекорда круга в Баку. Еще в 2017-м в Формуле-2 монегаск установил рекордное время 1.53,635, которое никто из пилотов молодежной серии за четыре года не превзошел. А в 2021-м он выиграл поул в Формуле 1 с рекордом 1.41,218.

• Действующий чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен никогда не финишировал в Баку выше четвертого места и за пять гонок набрал всего 16 очков.

Но при этом именно голландец будет считаться главным фаворитом предстоящих соревнований в столице Азербайджана. Об этом свидетельствуют котировки, представленные ведущими беттинг-компаниями мира, и в том числе – от аналитиков БК Зенит, в чьей линии всегда широко представлены объекты для пари на этапы Формулы-1. Те любители «Королевских гонок», которые планируют использовать промокод БК Зенит на ближайшем Гран-при Азербайджана, должны знать, что шансы Ферстаппена эксперты оценивают в 40 проц вероятности, а его главный конкурент в Баку – Шарль Леклер, получил от букмекеров лишь 33 проц шансов на успех, согласно коэффициентам.

Интересно, что вероятность триумфа прошлогоднего победителя – Серхио Переса, оценена в 14%, и это лишь третий показатель среди претендентов на победу.

Но вернемся к любопытным цифрам и фактам из истории Гран-при Азербаджана.

• Первая гонка в Баку в 2016-м получилась настолько спокойной, а следующие четыре, наоборот, выдались столь хаотичными, что первый победитель бакинского этапа Нико Росберг до сих пор удерживает первую строчку по количеству кругов во главе пелотона. Немец, всего однажды выступивший в столице Азербайджана, возглавляет список с 51 кругами лидирования. Вторая строчка у Валттери Боттаса – 49, Льюис Хэмилтон третий – 43.

• На предстоящем этапе Red Bull Racing впервые с 2013-го может выиграть пятую гонку подряд.

• В Баку Фернандо Алонсо побьет рекорд Михаэля Шумахера по времени пребывания в Формуле-1 – 21 год, 3 месяца и 8 дней.