В Международной автомобильной федерации подтвердили расположение зон DRS на городской трассе в Баку

БАКУ/Trend/ - В Международной автомобильной федерации (FIA) подтвердили расположение зон DRS на городской трассе в Баку.

Как сообщает Trend, как и прежде, гонщики смогут дважды на круге изменить положение управляемого элемента заднего антикрыла, если отставание от соперника не будет превышать секунды.

Точка замера интервала между машинами перед первой зоной DRS совпадает со второй линией машины безопасности, а использовать систему можно через 54 метра после второго поворота.

Точка замера второй зоны DRS находится на апексе 20 поворота, а активировать систему можно через 347 метров.

Гран-при Азербайджана Ф-1 пройдет в Баку с 10 по 12 июня.