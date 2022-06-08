Генпрокуратура распространила информацию о проведенной в Ширване операции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Выявлены незаконные действия директора Ширванского филиала Государственного архива Азербайджана.

Как сообщили в среду Trend в Генпрокуратуре, в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями директора Ширванского филиала Государственного архива Гамлета Гусейнова, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Так, были установлены основания для подозрения в получении Гамлетом Гусейновым в апреле-мае 2022 года денежных средств в виде взяток от отдельных граждан, обратившихся к нему с целью получения необходимых документов на земельные участки, а также фиктивных архивных справок для увеличения трудового стажа.

Гамлету Гусейнову предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса АР - 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 311.3.2 (повторное получение взятки). Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие продолжается.

09:45 - Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана провело операцию в городе Ширван.

Как передает Trend, в результате операции, проведенной 7 июня, был задержан начальник Ширванского филиала Национального архивного управления Гамлет Гусейнов.

Также в ходе операции были задержаны сотрудник муниципалитета города Ширван по имени Малик, должностные лица Управления имущества по имени Ариф, Субхан и Амид.

(Перевод: Фидан Мустафаева)