Образовательная программа Technest — будущее азербайджанской IT-индустрии (ФОТО)

Развивающийся семимильными шагами рынок труда регулярно меняет свои потребности и приоритеты. Как и во все времена, наша сегодняшняя реальность также подразумевает снижение спроса на одни профессии и растущую популярность новых. В век технологических революций неудивительно, что именно специалисты в области высоких и информационных технологий являются самыми востребованными сотрудниками на рынке занятости по всему миру.

В Азербайджане заинтересованность данной сферой довольно высока, однако для создания собственного эффективного, конкурентоспособного ресурса в лице плеяды IT-экспертов необходимо время, и, конечно же, сильная образовательная база. Для этого перехода от намерений к действиям, с целью привлечения, обучения и подготовки новых специалистов, Агентство Инноваций и Цифрового Развития при Министерстве Цифрового Развития и Транспорта, учредила стипендиальную программу Technest.

Проект на бесплатной основе предоставляет школьникам и студентам, а также лицам без какого-либо специального образования, но имеющим интерес к данной сфере, возможность пройти специализированные курсы обучения самых престижных образовательных центров в области информационных технологий и профессий будущего. В рамках программы 120 школьников, а также 618 студентов и выпускников проходят обучение по таким различным направлениям, как программирование, программное обеспечение, дата-аналитика, облачные технологии, облачное администрирование, кибербезопасность, автоматика, электроника, различные языки программирования, UI/UX-дизайн.

Примечателен тот факт, что, вместо создания аналогов профессиональных технологических курсов, Агентство Инноваций и Цифрового Развития применило стратегию сотрудничества с такими специализированными образовательными центрами и IT-компаниями как IKT Lab, Tech Academy, Code Academy, Israel-Azerbaijan Training Center, центр “Code&More” и ABB Tech Academy, что является положительным фактором взаимодействия между государственными структурами и частным сектором. Помимо этого, в проекте также прописана возможность трудоустройства выпускников программы, что потенциально поможет им получить престижную, высокооплачиваемую работу.

Таким образом, Technest представляет собой некий хаб, ответвления которого ведут к главной цели – становлению компетентного человеческого ресурса в развивающейся национальной IT-индустрии.

После беседы с руководящим составом проекта, становится очевидным, что в долгосрочной перспективе программа нацелена восполнить недостаток квалифицированных кадров в данной сфере и подготовить новое поколение к созданию значимых технологических стартапов, которые помогут выйти местным специалистам на мировой уровень.

Исполняющая обязанности директора Агентства Инноваций и Цифрового Развития – Инара Валиева, прежде всего, делает акцент на основные и вторичные цели программы, которые в итоге вырисовываются в единый механизм по подготовке квалифицированных азербайджанских IT-специалистов:

«Мы не рассматриваем Technest как краткосрочный формальный проект. Есть множество вещей, на которых можно и, возможно, нужно экономить, но каждый понимает, что образование необходимо всем. Все об этом думают, беспокоятся и строят планы, опираясь именно на то, какое образование они получат. И это правильный подход, потому что понимание куда ты идёшь и зачем — важнейший фактор в формировании личности, в умении правильно расставлять приоритеты и добиваться намеченных целей.

Technest является стипендиальной программой, рассчитанной на выявление талантливых студентов и школьников, а также всех прочих желающих, которые имеют способности или просто интерес к сфере IT, но не имеют возможности проходить дорогостоящее обучение. Наша цель — помочь им пройти этот путь от получения теоретических знаний до применения их на практике, что откроет перед ними новые горизонты, где они сами выберут себе направление: стать работником или работодателем, стать предпринимателем и создать свой бизнес или стать частью какой-то компании. Спектр выбора очень обширный, главное — иметь навыки, которые сделают их востребованными в данной сфере. Technest поможет им получить знания, квалификацию и наработать всю необходимую профессиональную компетентность для построения успешной карьеры в области IT».

Несмотря на то, что проект функционирует уже около года, широкой общественности о нём известно не очень многое. Руководитель департамента по связям с общественностью программы Technest – Санубар Назарова, рассказывает, что первичной задачей было начать реализовывать проект и уже на примерах позитивных результатов популяризировать ценность и необходимость подобных начинаний:

«Профессии сегодняшнего и завтрашнего дня – это будущее, которое уже наступило. Бытует мнение, что сфера информационных технологий – недосягаемая величина, но такие программы, как Technest делают их доступными для всех целеустремлённых и талантливых людей.

Проект направлен на привлечение молодёжи и всех тех, кто, либо хочет поменять специальность, либо ещё не определился. Возможность овладеть новыми навыками на специализированных курсах с насыщенной программой впоследствии может определить всю их дальнейшую судьбу.

Technest помогает выбрать верное направление, здраво оценивая свои силы, желания и способности, а работа в команде формирует важное умение функционировать сообща и преодолевать новые вызовы.

В скором будущем в нашей стране о проекте будет знать каждый школьник, студент и просто неравнодушный к сфере IT человек, а быть выпускником программы Technest само по себе станет знаком качества».

Менеджер проекта Technest – Эльнара Ализаде, работающая непосредственно в постоянном контакте со студентами программы, говорит о важности формирования передового мышления у современной молодёжи и общества в целом:

«Согласно последним исследованиям, востребованность IT-специалистов в стране возросла на 1000% по сравнению с 2016-м годом. Данная тенденция связана с переходом на новые инновационные международные стандарты и с процессом цифровой трансформации, которая с каждым годом набирает в Азербайджане всё большие и большие обороты.

В рамках Technest в феврале был проведен «марафон идей», который предоставил возможность выпускникам проекта презентовать собственные инновационные идеи и получить поддержку в их запуске на территории страны. В выполнении данного пункта программы выпускникам предложено пройти инкубационные и акселерационные программы в Инновационном Центре Банка ABB.

Основной проблемой на сегодняшний день является не отсутствие желающих освоить профессию в области IT, а отсутствие мышления, позволяющего им выйти за пределы укоренившегося образа жизни: школа-университет-работа на кого-то. Technest, помимо всего прочего, помогает преодолеть рамки этого стереотипа и увидеть, что стартапы и собственное дело – тоже вполне реальная опция. Поэтому, одной из основных целей программы является не только подготовка квалифицированных специалистов, но и дальнейшее их развитие в качестве индивидуальных предпринимательских единиц».

Как видно, руководящий состав Technest настроен позитивно и уверенно рассуждает о перспективах программы. Но и сейчас можно сказать, что, как минимум, привлечь внимание к сфере IT довольно большого количества людей, данному проекту уже удалось. В целом, подобные инициативы в области обучения специальностям будущего, несомненно, внесут свой положительный вклад в процесс повышения всеобщего интереса к данной стезе профессионального развития.

В следующей статье цикла материалов о деятельности Technest мы побеседуем с главными героями всего этого начинания – студентами и выпускниками программы.