Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами вероятны кратковременные дожди, прогнозируется порывистый северо-западный ветер, сообщили в четверг Trend в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-21, днем - 25-28, в Баку ночью - 19-21, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-60 процентов.

В районах Азербайджана местами прогнозируются дожди с грозами, ожидается порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21, днем - 29-34, в горах ночью – 8-13, днем - 18-23 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)